पाकिस्तानी पत्रकार मायरा हाशमी ने लड़के को क्यों थप्पड़ मारा? बताई वजह

इस्लामाबाद, 14 जुलाई : पाकिस्तान में बकरीद के मौके पर लाइव रिपोर्टिंग के दौरान लड़के को थप्पड़ मारने वाली ( Maira Hashmi a pakistani journalist slapped boy) महिला पत्रकार मायरा हाशमी (Maira Hashmi) इन दिनों सुर्खियों में हैं। अब लोग उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने उस लड़के को क्यों थप्पड़ मारा? आखिर उसकी क्या गलती रही होगी, जिसकी वजह मायरा हाशमी को लड़के पर भरी महफिल में थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं, आपने क्यों मारा उस लड़के को थप्पड़....

English summary

Maira Hashmi took to Twitter to share her side of the story. She detailed how the boy was harassing the family she was interviewing. Even after politely asking him to stop, the boy went on with the heckling, which made Hashmi lose her cool.