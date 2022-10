मीडिया से दूर भागती हैं ब्रिटेन की PM! पूर्व सलाहकार ने Liz Truss को लेकर किया बड़ा खुलासा

International

oi-Artesh Kumar

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस (Liz Truss ) इन दिनों काफी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। पीएम बनने के बाद वह हर मोर्चे पर नाकाम होती दिख रही हैं। इन सबके बीच लिज ट्रस के बारे में कई बाते निकल कर सामने आ रही हैं, जैसे वह मीडिया से दूर रहना पसंद करती हैं। प्रधानमंत्री के एक पूर्व सहयोगी ने खुलासा किया है कि कैसे उनके सलाहकार ट्रस को टीवी शो के प्रश्नकाल (Question Time) से बाहर निकालते थे।

She didn’t like the media. So here’s what advisers did: pic.twitter.com/hwL0dNT2lN

“We used to ‘kill off’ minor family members” to keep Liz Truss off BBC Question Time.

A former adviser to the prime minister has revealed how they used to get her out of TV appearances.