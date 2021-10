लेबनान में कायम हुआ अंधेरा, अस्पतालों में हाहाकार, सरकार की गलत नीति से अभूतपूर्व बिजली संकट!

International

oi-Abhijat Shekhar

बैरूत, अक्टूबर 10: शाम होते ही लेबनान के शहर रोशनी में नहा जाया करते थे और अलग अलग रंग लेबनान की सुंदरता में चार चांद लगा देते थे, लेकिन अब लेबनान में पूरी तरह से अंधेरे का कब्जा हो चुका है। लेबनान के दो मुख्य बिजली संयंत्रों में ईंधन की सप्लाई बंद होने के बाद देश में बिजली संकट काफी ज्यादा गहरा चुका है और शाम में शहरों में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा देखा जा रहा है। लेबनान में बिजली संयंत्र बंद हो चुके हैं और बिजली का उत्पादन ठप पड़ चुका है।

पूरे विश्व में बत्ती गुल: भारत-चीन में कोयला खत्म, यूरोप में गैस संकट से हाहाकार, आखिर क्या है माजरा?

English summary

Most of Lebanon's cities are plunged into darkness and power plants have no fuel to produce electricity. Has the wrong policies of the government pushed the country into darkness?