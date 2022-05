दम घोंटू हवा हर साल छीन रहा दुनिया में 90 लाख लोगों की सांसे, भारत में सबसे ज्यादा लोगों की मौतें

International

नई दिल्ली, 18 मईः दुनिया भर में प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक 2019 में वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में 90 लाख लोगों की जान गई। अगर भारत की बात की जाए तो यहां सबसे ज्यादा मौत हुई है। भारत में वायु प्रदूषण से 16.7 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 2019 में भारत में हुई सभी मौतों का यह 17.8 फीसदी है। यह किसी भी देश में वायु प्रदूषण से हुई मौतों में सबसे अधिक है।

Air pollution was responsible for 16.7 lakh deaths in India in 2019, or 17.8% of all deaths in the country that year. This is the largest number of air-pollution-related deaths of any country, according to a recent report on pollution and health published in The Lancet Planetary Health.