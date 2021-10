कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में मिली बड़ी राहत, भारत को दिया गया बड़ा ऑफर

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अक्टूबर 06: पाकिस्तान की जेल में बंद और मौत की सजा पाने वाले कुलभूषण जाधव को अदालत से बड़ी राहत दी गई है। पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को मौत की सजा दी थी, जिसके खिलाफ भारत अंतर्राष्ट्रीय अदालत में गया था, जहां पाकिस्तान के खिलाफ फैसला सुनाया गया था और अब पाकिस्तानी कोर्ट से भी कुलभूषण जाधव को राहत मिली है।

ताइवान के साथ चरम पर पहुंचा तनाव, मदद करने पर चीन ने अमेरिका को दी तीसरे विश्वयुद्ध की चेतावनी

English summary

The Pakistani court has given great relief to Kulbhushan Jadhav, as well as India has also been offered by the court.