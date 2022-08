वह इंसान नहीं थी, कर दिया बड़ा गुनाह! और फिर 'फ्रेया' को मौत की नींद सुला दिया

International

oi-Artesh Kumar

ओस्लो, 15 अगस्त : नार्वे में अधिकारियों ने रविवार (14 अगस्त) को कहा कि उन्होंने 600 किलोग्राम वजल वाली एक युवा मादा वालरस को मार डाला। वह ओस्लो के नदी में घूम रही थी। वैसे ये मादा वालरस लोगों के लिए मनोरंजन का साधन थी, पर्यटक उसके साथ फोटो खिंचते थे, तैरते थे लेकिन अधिकारियों ने इस अचानक क्यों मार डाला इसको लेकर कई तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे है।

English summary

Authorities in Norway on Sunday (August 14) said they had killed a 600-kg young female walrus that had taken to hanging out in the waters off Oslo, because she was a “threat to human security”.