जानिए क्या है QUAD? जिसके जरिए भारत हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोक सकता है

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 24: भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों के बीच ऐतिहासिक मुलाकात और बातचीत होने जा रही है और ये बातचीत 'क्वाड' के बैनर तले होगी। लेकिन, क्या आप जानते हैं, कि क्वाड आखिर है क्या? भारत को क्वाड से क्या फायदा होने वाला है और चीन को आखिर क्वाड से ही क्यों डर लगता है और कैसे भारत चीन को क्वाड के जरिए हिंद महासागर में आने से रोक सकता है? इन सवालों के बेहद दिलचस्प जवाब हम आपको बताने जा रहे हैं।

इस्लामिक देशों के आगे गिड़गिड़ाते रहे पाकिस्तानी विदेश मंत्री, सऊदी अरब और ईरान ने कश्मीर पर ठुकराई अपील

English summary

China calls QUAD weak on one hand and on the other hand China is repeatedly making statements on the quad. The point is clear, China is scared of the only quad in the world at the moment.