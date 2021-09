जानिए कैसे Five eyes ने बचाई न्यूजीलैंड क्रिकेटर्स की जान? हो रही है भारत को शामिल करने की मांग

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद/वॉशिंगटन, सितंबर 19: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला था। स्टेडियम में दर्शकों का आना शुरू हो चुका था और मैदान पर स्टंप लगाए जा चुके थे। कुछ ही देर में मैच का लाइव प्रसारण भी शुरू होने वाला था। 18 सालों के बाद ये पहला मौका था, जब न्यूजीलैंड की टीम क्रिकेट मैच खेलने पाकिस्तान की जमीन पर पहुंची थी। लिहाजा, पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों में जोश उफान पर था। लेकिन, तभी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है और पूरा पाकिस्तान सदमे में चला जाता है। ट्वीट था, कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम मैच नहीं खेलेगी।

English summary

A gesture of five eyes and the New Zealand cricket team is locked in the rooms. Know how Five Eyes saved the lives of cricketers?