एलिजाबेथ के निधन के बाद किंग चार्ल्स का राष्ट्र के नाम पहला संबोधन, जानिए संबोधन की खास बातें

लंदन, सितंबर 09। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद उनके सबसे बड़े बेटे किंग चार्ल्स ने पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया है। शुक्रवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में किंग चार्ल्स ने सबसे पहले तो उस भीड़ का अभिवादन किया जो उनकी मां को श्रद्धांजलि देने के लिए बकिंघम पैलेस पहुंची थी।

मां आप रही हैं प्रेरणादायक- किंग चार्ल्स

आपको बता दें कि किंग चार्ल्स ने अपने संबोधन में क्वीन एलिजाबेथ को याद किया। उन्होंने कहा कि मेरी प्यारी मां, आप मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणदायक रही थीं और आगे भी रहेंगी, आपको सभी एक उदाहरण के रूप में याद करेंगे। किंग चार्ल्स ने कहा कि हम महारानी के कर्जदार हैं, जो किसी भी परिवार का अपनी मां के लिए हो सकता है।

“Queen Elizabeth was a life well lived; a promise with destiny kept and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today.”

