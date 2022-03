Video: स्लो मोशन स्पीड, एविएटर चश्मा... परमाणु मिसाइल दागकर किम जोंग उन ने दिखाई फुल टशन

International

oi-Abhijat Shekhar

प्योंगयांग, मार्च 25: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद अमेरिका को जमकर अपना टशन दिखा है। उत्तर कोरिया ने किम जोंग उन के आदेश के बाद अपनी सबसे बड़ी अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) का परीक्षण किया है और फिर उसका वीडियो सार्वजनिक किया है, जिसमें किम जोंग उन फुल टशन में नजर आ रहे हैं।

BREAKING: North Korea's state-run television shows edited footage of Kim Jong Un guiding the test-launch of what the country referred to as the Hwasong-17 ICBM.

English summary

North Korea has tested the largest and most destructive missile ever. For which a video has been released by North Korea, in which Kim Jong Un has been presented as a hero.