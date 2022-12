साल के आखिरी दिन भी किम जोंग उन ने दुनिया को दहलाया, दागी तीन बैलिस्टिक मिसाइलें, डरा जापान

उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कहा है, अगले साल भी उत्तर कोरिया अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करेगा। जिससे लगता है, कि अगले साल भी उत्तर कोरिया भारी संख्या में मिसाइलों का परीक्षण करेगा।

North Korea Missile: साल के आखिरी दिन भी उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन शांत से नहीं रहे और उन्होंने एक के बाद एक तीन बैलिस्टिक मिसाइलों को दागकर जहां दुनिया को दहला दिया, वहीं जापान काफी डर गया है। उत्तर कोरिया ने जापान सागर की तरफ कम दूरी की तीन बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जो इस साल की आखिरी उत्तर कोरियन मिसाइल लॉन्च है। उत्तर कोरिया ने पूरे साल मिसाइलें दागी हैं और किम जोंग उन ने घोषणा की है, कि अगले साल भी उत्तर कोरिया हथियारों का परीक्षण करता रहेगा।

