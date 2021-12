सऊदी क्राउन प्रिंस का 'राइट हैंड' गिरफ्तार, जमाल खशोगी हत्याकांड में नप जाएंगे मोहम्मद बिन सलमान?

International

oi-Abhijat Shekhar

पेरिस/रियाद/अंकारा, दिसंबर 08: सऊदी अरब के रहने वाले अमेरिकी अखबार 'वॉशिंगटन पोस्ट' के प्रख्यात पत्रकार जमाल खशोगी हत्याकांड का मुख्य संदिग्ध फ्रांस की राजधानी पेरिस से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार संदिग्ध उस 'हिट स्क्वायड' का सदस्य है, जिसपर अमेरिका और ब्रिटेन प्रतिबंध लगा चुका है और जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के 'राइट हैंड' माना जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि, क्या पत्रकार जमाल खशोगी हत्याकांड में सऊदी क्राउन प्रिंस की गर्दन भी नप सकती है?

English summary

Khalid Edh al-Otaibi, a suspect in the journalist Jamal Khashoggi murder, has been arrested in Paris. Now questions are being raised that, will the arrest of the 'colleague' open the secrets of the Saudi Crown Prince?