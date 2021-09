मोस्ट वांटेड आतंकियों से सजी है तालिबानी सरकार, 50 लाख डॉलर के इनामी 'गृहमंत्री' को पकड़ेगा अमेरिका?

International

काबुल, सितंबर 08: अफगानिस्तान में तालिबान ने अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी है और विश्व के तमाम छंटे हुए आतंकियों से तालिबान की सरकार सजी हुई है। भारत का दुश्मन नंबर वन और अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकी भी तालिबान की तालिबान की सरकार की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब अमेरिका अपने मोस्ट वांटेड आतंकी को गिरफ्तार करेगा? जिन आतंकियों की तलाश के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, जिन आतंकियों को खोजने के लिए 50 लाख डॉलर ईनाम की घोषणा की थी, क्या अमेरिका उस आतंकी को पकड़ेगा?

