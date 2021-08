काबुल एयरपोर्ट पर 7500 रुपये प्लेट चावल, 3 हजार में पानी बोतल...भूख प्यास से मरने के करीब पहुंचे लोग

International

काबुल, अगस्त 26: अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है और काबुल एयरपोर्ट अभी भी अमेरिकी सैनिकों के संरक्षण में है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर देश से बाहर निकलने के इंतजार में मौजूद लोगों की नौबत अब मरने वाली हो गई। काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद कई हजार लोगों को डर है कि अगर वो एयरपोर्ट छोड़कर अपने घर लौटेंगे तो तालिबान उन्हें मार देगा और अगर वो एयरपोर्ट पर रूके तो वो भूख-प्यास से मर जाएंगे। काबुल एयरपोर्ट पर खाने-पीने की चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं कि लोग उसे खरीद नहीं सकते हैं।

