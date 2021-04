जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर रोक लगाने की सिफारिश, खून के थक्के जमने की रिपोर्ट, 68 लाख लोगों को दी गई खुराक

International

वॉशिंगटन, अप्रैल 14: सिंगल डोज वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है। खून के थक्के जमने की रिपोर्ट के बाद जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थाई रोक लगाने की सिफारिश की गई है। अमेरिका की रोग नियंत्रक और रोकथाम केन्द्र यानि सीडीसी और खाद्य और औषधि प्रशासन यानि एफडीए ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर अस्थाई रोक लगाने की सिफारिश की गई है।

खून के थक्के जमने की रिपोर्ट

अमेरिका की सीडीसी और एफडीए ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि टीकाकरण के कुछ दिनों बाद 6 महिलाओं के खून में थक्क जमने और प्लेटलेट की संख्या घटने की रिपोर्ट आई है, जिसकी जांच की जा रही है। बयान में कहा गया है कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की खुराक अमेरिका में करीब 68 लाख लोगों को दी जा चुकी है और इसका ट्रायल तीन महाद्वीपों पर किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल में पाया गया था कि अमेरिका में कोरोना वायरस से गंभीर प्रभावित मरीजों पर जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन करीब 85.9 फीसदी, दक्षिण अफ्रीका में 81.7 फीसदी और ब्राजील में 87.6 फीसदी सुरक्षित और प्रभावी है। ब्राजील के नये कोरोना वायरस वेरिएंट के खिलाफ भी ये वैक्सीन प्रभावी रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल में सिर्फ 2.3 प्रतिशत ही गंभीर साइड इफेक्ट देखे गये थे।

