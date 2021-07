चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिलेंगे एस. जयशंकर, अफगानिस्तान और लद्दाख मुद्दे पर होगी अहम बातचीत

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 13: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने चीनी समकक्ष और स्टेट काउंसलर वांग यी से दुशांबे में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा करने और पूर्वी लद्दाख में तेजी से तनाव कम करने को लेकर बातचीत की जाएगी। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर आज ताजिकिस्तान के दुशांबे के लिए रवाना गुए हैं, वहीं, उज्बेकिस्तान में दक्षिण और मध्य एशिया के बीच संपर्क पर एक अंतरराष्ट्रीय बैठक में भी एस. जयशंकर हिस्सा लेंगे।

English summary

Indian Foreign Minister S Jaishankar and Chinese Foreign Minister Wang Yi are going to meet, in which talks will be held on Afghanistan, Taliban and Ladakh dispute.