यूक्रेन संकट के बीच फिर बढ़ सकता है भारत-चीन तनाव, एस. जयशंकर ने चीन को दी बड़ी चेतावनी

पेरिस/नई दिल्ली, फरवरी 23: कुछ तानाशाहों की वजह से इस वक्त दुनिया विश्वयुद्ध के कगार पर खड़ी है। रूस और यूक्रेन तनाव से पूरी दुनिया सहमी हुई है तो दूसरी तरफ एक बार फिर से भारत और चीन के बीच का तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि, चीन के साथ अभी कई तनाव वाले प्वाइंट्स पर विवाद बाकी हैं और दोनों देशों के रिश्ते अभी भी नाजुक दौर से गुजर रहे हैं।

The Indian Foreign Minister has again advised China that, India will not accept any change in the status quo of the LAC.