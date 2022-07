पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, इवाना ट्रंप की घायल होने से हुई मौत

International

न्यूयॉर्क, 16 जुलाई : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की पूर्व और पहली पत्नी इवाना ट्रंप का शुक्रवार को 73 साल की उम्र में निधन हो गया था. न्यूयॉर्क शहर के चीफ मेडिकल एग्जामिनर ने शुक्रवार, 15 जुलाई को कहा कि इवाना की गंभीर चोट आने की वजह से मौत (Ivana Trump died of blunt force injuries) हुई है।

Ivana Trump, the first wife of Donald Trump and the mother of his three oldest children, died from blunt force injuries to her torso that she suffered after an accidental fall, New York City’s chief medical examiner said Friday.