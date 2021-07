पिघलते ग्लेशियर को रोकने के लिए बड़ा कदम, 12 लाख वर्ग मीटर को कपड़े की पट्टियों से ढका, देखें Video

International

oi-Love Gaur

इटली, जुलाई 12: पूरी दुनिया में करीब 2 लाख से ज्यादा बड़े ग्लेशियर हैं, लेकिन खराब जलवायु और ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौजूदा वक्त में हर ग्लेशियर में बर्फ पिघल रही है, जो किसी बड़े संकट का संकेत हैं। ऐसा ही आजकल कुछ उत्तरी इटली के प्रिसेना ग्लेशियर में हो रहा है, जो लगातार सिकुड़ रहे हैं। ऐसे में जलवायु विशेषज्ञों की ओर से संकुचित होते ग्लेशियर को बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके तहत इटली में ग्लेशियर को पिघलने से रोकने के लिए कपड़े की पट्टियों से उनको ढका गया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है।

WATCH: Battling to save northern Italy's Presena glacier from further shrinking, climate experts are covering it with long strips of cloth which will reflect the sun's rays and prevent the snow beneath from melting https://t.co/4YHYCgTj8k pic.twitter.com/aynQIPExOc