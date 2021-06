बुरी तरह कोरोना प्रभावित इटली बना विश्व का सबसे सुरक्षित देश, जानिए कैसे जीती महामारी से लड़ाई

International

oi-Abhijat Shekhar

रोम, जून 29: याद कीजिए पिछला साल, जब कोरोना वायरस सबसे पहले चीन से निकलकर इटली पहुंचा था और जानलेवा वायरस ने इटली में तबाही मचाकर रख दी थी। पिछले साल फरवरी और मार्च महीने में इटली में हर दिन सैकड़ों लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा रहे थे, लेकिन डेढ़ साल बीत जाने के बाद अब इटली विश्व का सबसे सुरक्षित जगह बन गया है। इटली को मास्क से आजादी मिल गई है।

इन लोगों को हर साल लगानी पड़ेगी वैक्सीन, बूस्टर डोज पर WHO का पहला अनुमान

English summary

Italy has finally won the battle with the corona virus and has now become the safest country in the world.