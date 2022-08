गोटाबाया के श्रीलंका लौटने से बढ़ सकते हैं तनाव, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे बोले, लौटने का यह सही समय नहीं

International

oi-Artesh Kumar

कोलंबो, 1 अगस्त : श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। इस स्थिति में गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए देश छोड़कर भाग गए। इसके बाद वहां के हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। महंगाई और सरकार की लचर आर्थिक नीतियों से परेशान जनता ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोल (sri lanka political crisis) दिया था। इसके बाद गोटाबाया राजपक्षे ने तुरंत राष्ट्रपति के सरकारी आवास को छोड़कर निकल गए। इसके बाद वे मालदीव से होते हुए सिंगापुर चले गए। हालांकि, वहां भी उनके हालात सही नजर नहीं आ रहे हैं। सिंगापुर में भी उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा है कि, श्रीलंका के हालात को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के लिए देश वापस लौटने का सही समय नहीं है। उनके लौटने से देश में तनाव बढ़ सकता है।

English summary

Sri Lanka's new president Ranil Wickremesinghe said on Sunday it was not the right time for former president Gotabaya Rajapaksa to return to the country as it could inflame political tensions, the Wall Street Journal reported.