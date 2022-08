अब 'वायरस' लोगों की जिंदगी बचाएगा! भारत का करीबी दोस्त कर रहा फार्मूला तैयार

International

oi-Artesh Kumar

तेल अवीव, 5 अगस्त : इजरायल के शोधकर्ता इंसान की आंत से जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए समाधान खोज रहे हैं। खबर के मुताबिक वैज्ञानिक बैक्टीरिया से लड़ने वाले वायरस से बने 'सटीक हथियार' यानी की अचूक दवा बनाने का लक्ष्य बना रहे हैं। प्रथम चरण में दो अलग-अलग वायरस के नैदानिक अध्ययन किया गया। इसके शुरुआती निष्कर्ष बताते हैं कि ये सुरक्षित और जीवाणुरोधी हैं।

English summary

Israeli researchers are aiming to create a "precision weapon" made of bacteria-fighting viruses to combat intestinal ailments. Phase 1 clinical studies of two separate virus "cocktails" have been conducted; preliminary findings suggest that they are safe, and substantial in vitro and animal testing suggests that they are antibacterial.