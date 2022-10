महिला सैनिक की हत्या से बौखलाया इजरायल, वेस्ट बैंक में मचाया कहर, 2 फिलिस्तीनी युवक की मौत

International

oi-Artesh Kumar

पूर्वी यरूशलम (east Jerusalem) में एक फिलिस्तीनी हमलावर ने शनिवार रात एक इजरायली महिला सैनिक की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे इजरायल काफी भड़का हुआ है। महिला सैनिक की हत्या की घटना इजरायली सेना की जांच चौकी पर हुई। खबर के मुताबिक इजरायली सेना अब फिलिस्तीन से बदला ले रही है। उन्होंने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई भी कर दी है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का कहर दिख रहा है। इस दौरान दो फिलिस्तीनी युवक मारे गए।

Police cordoned off the area near the checkpoint and dozens of officers had been deployed at the entrance and exit of east Jerusalem, while the Palestinian Red Crescent Society said its medics were being prevented from entering the refugee camp.