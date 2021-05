इजरायल में बनेगी वामपंथी सरकार? 'महागठबंधन' से हारे बेंजामिन नेतन्याहू, क्या बदल जाएगी इजरायली राजनीति?

International

oi-Abhijat Shekhar

तेलअवीव, मई 31: इजरायल के राष्ट्रवादी नेता नफ्ताली बेनेट ने फैसला किया है कि वो इजरायल की विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर एक नई सरकार का निर्माण करेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि इजरायल में सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी अल्पमत में आ जाएगी और उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 12 सालों से इजरायल के प्रधानमंत्री हैं और नफ्ताली बेनेट इजरायल की अपेक्षाकृत छोटी पार्टी यामीना पार्टी के मुखिया हैं।

ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन-कैरी साइमंड्स की दिलचस्प प्रेम कहानी, जब बोरिस को रोकने आ गई थी पुलिस...

English summary

After 12 years in Israel, Benjamin Netanyahu can go to power and for the first time, a Left-backed government appears to be formed.