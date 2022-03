कोरोना संक्रमित होने के बाद टला इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट का भारत दौरा

International

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 29 मार्च: इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट का अप्रैल के शुरुआत में होने वाला भारत दौरा टाल दिया गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट मंगलवार (29 मार्च) को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, उसके बाद उनका भारत दौरा टाला गया है। मंगलवार को भारत में इजराइल दूतावास के प्रवक्ता मोहम्मद हेब ने सूचित किया है। प्रवक्ता मोहम्मद हेब ने कहा, भारत यात्रा को पुनर्निर्धारित किया जाएगा। हालांकि फिलहाल तारीख के बारे में नहीं बताया गया है।

इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट मंगलवार (29 मार्च) को कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। जिसके बाद इजरायल के प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर सूचित किया कि वह "अच्छा महसूस कर रहे हैं और घर पर आइसोलेट हैं और वहीं से काम करना जारी रखेंगे।

