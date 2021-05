येरुशलम को कब्जाने की कोशिश में लगे इजरायल को फिलिस्तीन और मुस्लिम देश रोक पाएंगे?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, मार्च 11: पिछले करीब 4 हफ्तों से धार्मिक शहर येरुशलम में लगातार सुलग रहा था। इजरायली पुलिस और फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों के बीच छिटपुट झड़प लगातार चल रही थी। लेकिन, देखते ही देखते इसमें हमास के कट्टरपंथी कूद पड़े और छिटपुट हिंसा ने लड़ाई का रूप ले लिया। दोनों तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं और जिसकी आशंका थी वही हो रहा है कि फिलिस्तीन की तरफ से ज्यादा लोग घायल हो रहे हैं वहीं, कट्टरपंथी संगठन हमास को काफी नुकसान पहुंचा है। ये लड़ाई अभी कहां जाकर थमने वाली है, इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इजरायल अपनी आक्रामकता के लिए प्रसिद्ध है और फिलिस्तीन को कुछ मुस्लिम देशों का साथ मिल गया है। ऐसे में ये संघर्ष कहां जाकर खत्म होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन, अचानक ये संघर्ष क्यों भड़का है और येरूशलम में अचानक हिंसा क्यों भड़क गई है, आईये जानने की कोशिश करते हैं।

इजरायल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ी, मुस्लिम देश हुए एकजुट

English summary

struggle of Israel and Palestine has been going on for 100 years, but will Israel take over Jerusalem this time and will Muslim countries succeed in stopping Israel?