नेतन्याहू का जलवा बरकरार, यैर लैपिड में भी कम नहीं धार, इजरायल में अबकी बार, किसकी सरकार?

oi-Abhijat Shekhar

तेल अवीव, जून 21: इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट को सोमवार की सुबह पहले से ही पता था कि वह आज की शाम तक ही इज़राइल के निवर्तमान और सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहेंगे। उनके पूर्व वफादार नीर ओरबाख ने उनके सामने साफ कर दिया था, कि वह अगले सप्ताह केसेट (इजरायली संसद) को भंग करने में विपक्ष के साथ शामिल होंगे। बेनेट ने यैर लैपिड से मुलाकात की और फिर एक बिल लाकर संसद को भंग करने का फैसला किया। अब इजरायली संसद में सरकार भंग करने का बिल पेश किया जाएगा, जिसमें 25 अक्टूबर को देश में फिर से लोकसभा चुनाव करवाने की तारीख तय की जाएगी। तो फिर इजरायल में अगली सरकार किसकी होगी और क्या पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू धमाकेदार वापसी कर पाएंगे, आइये जानते हैं।

English summary

New elections have now been set in Israel. Let us know, which party's position is strong for the next election?