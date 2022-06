भारत-इजरायल डिप्लोमेटिक संबंध के 30 साल पूरे, ऐतिहासिक मौके पर दोनों देशों ने अपनाया ‘विजन डॉक्यूमेंट’

International

oi-Abhijat Shekhar

तेल अवीव/नई दिल्ली, जून 02: भारत और इजरायल के बीच डिप्लोमेटिक संबंध की स्थापना के 30 साल पूरे हो रहे हैं और इस ऐतिहासिक मौके को स्पेशल बनाते हुए दोनों देशों ने एक 'विजन स्टेटमेंट' अपना है, जो भविष्य में दोनों देशों के बीच के रक्षा सहयोग के मार्क को और मजबूत करेगा।

English summary

India and Israel have completed 30 years of diplomatic relations and the Israeli Defense Minister is on a visit to India to mark the occasion.