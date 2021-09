अगले कुछ महीने पाकिस्तान के लिए काफी खतरनाक, खुफिया रिपोर्ट के बाद इमरान सरकार में खलबली

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, सितंबर 01: आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता है, आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है। जिसमें बेगुनाहों की जान जाती है और देश बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन, अपनी नाकामयाब विदेश नीति और फेल सरकार को बचाने के लिए इमरान खान ने इस्लामिक कट्टरपंथियों को जमकर सराहा है। उन्होंने तालिबान को खुलकर समर्थन दिया है, लेकिन इमरान खान का तालिबान प्रेम पाकिस्तान की सेहत के लिए खतरनाक होने वाला है। पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारियों ने आशंका जताई है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने तालिबान को समर्थन दिया है, उसका असर पाकिस्तान के ऊपर खौफनाक हो सकता है।

English summary

After the establishment of the Taliban's power in Afghanistan, now the security officials of Pakistan have claimed a serious threat to Pakistan in the intelligence report.