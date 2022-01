जाग उठा ISIS: सीरिया में 3500 कैदियों को बनाया गया बंधक, अमेरिका का एक और मिशन फेल?

International

वॉशिंगटन, जनवरी 26: सीरिया की एक जेल, जिसमें हजारों इस्लामिक स्टेट के कैदी बंद हैं, उस जेल पर भीषण हमला किया जाता है। सीरिया के पड़ोसी इराक में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी एक इराकी पुलिस अधिकारी का सिर कलम करते हुए वीडियो जारी करते हैं और अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के आतंकी पिछले 2 महीने में 10 बार से ज्यादा भीषण हमला कर चुके हैं। ये घटनाएं साफ साफ इस बात की गवाही दे रही हैं, कि इस्लामिक स्टेट जाग चुका है और अमेरिका का एक और ऑपरेशन अपने अंजान तक नहीं पहुंच सका।

After breaking prison in Syria and taking 3500 prisoners hostage, questions are being raised, has ISIS resurfaced and has another US mission failed?