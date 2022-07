तालिबान को इस खूंखार आतंकी संगठन से लगता है डर! कहा, इन दहशतगर्दों ने फैलाया 'आतंक'

International

काबुल, 29 जुलाई : अफगानिस्तान में मानवाधिकार का घोर उल्लंघन हो रहा है। यह सब तालिबान कर रहा है। यूएनएचआरसी की रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबान शासन की डर सर अब तक 27 लाख लोग देश छोड़कर भाग गए हैं। अफगानिस्तान जैसे देश से 27 लाख लोगों का रिफ्यूजी बन जाना छोट-मोटी बात नहीं है। तालिबान की क्रूरता की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं,महिलाएं, लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं। लेकिन तालिबान कहता है कि, देश में अशांति फैलाने में खूंखार आतंकी संगठन आईसआईएस (ISIS) का हाथ है।

The Taliban's acting foreign minister admitted that 1,800 ISIS terrorists were released last year and claimed that ISIS fighters have been subdued while on the contrary, ISIS has claimed responsibility for the recent deadly attacks on mosques, schools, and cars across Afghanistan. Muttaqi even contradicted his statement, saying "the ISIS prisoners had been causing unrest in the country during the previous 11 months."