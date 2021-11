डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जैक मा को तबाह करने पर लगे हैं शी जिनपिंग? जानिए अरबपति के पतन की कहानी

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, नवंबर 05: एक साल पहले तक चीन के अरबपति कारोबारी जैक मा के सितारे बुलंद थे और उनकी कंपनी आसमान की ऊंचाईयों को छू रही थी। पिछले साल जैक मा की कंपनी एंट ग्रुप पब्लिक निवेश के जरिए 37 अरब डॉलर जुटाने के वादे के साथ बाजार में जाने वाले थे, कि पहली बार चीन की सरकार की तरह से उनकी कंपनी के ऊपर पहला वार किया गया और उसके बाद से चीन की सरकार ने जैक मा के साम्राज्य को ढाहना शुरू कर दिया। शी जिनपिंग ने जैक मा के उड़ान भरने वाले पंखों को काट दिया। लेकिन, अचानक ऐसा क्या हुआ, कि जैक मा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आंखों की किरकिरी बन गये और उनके साम्राज्य की एक एक कील को उखाड़ने की कोशिश शी जिनपिंग कर रहे हैं?

English summary

Is it because of Donald Trump that Xi Jinping is determined to destroy the famous businessman Jack Ma? Know the full story of the downfall of the Chinese billionaire