ईरान में अबकी बार उदारवादी नहीं, कट्टरपंथी सरकार, इब्राहिम रायसी होंगे अगले राष्ट्रपति!

oi-Abhijat Shekhar

तेहरान, जून 19: ईरान में शुक्रवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में लाखों मतदाताओं ने हिस्सा लिया, लेकिन चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि इस बार ईरान में हुआ आम चुनाव फीका रहा है। और चुनाव में काफी कम तादात में मतदाताओं ने हिस्सा लिया है। चुनाव खत्म होने के बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के कट्टर समर्थक इब्राहिम रायसी चुनाव जीत सकते हैं। न्यायपालिका प्रमुख इब्राहिम रायसी देश के कट्टरपंथी गुट से आते हैं और अमेरिका ने उनके खिलाफ प्रतिबंध लगा रखा है।

English summary

Radical leader Ibrahim Raisi is predicted to win the election this time in the presidential election held in Iran. Know who is Ibrahim Raisi and why America has banned him.