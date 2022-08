ईरान और तालिबान सैनिकों के बीच बॉर्डर पर 'खूनी झड़प', एक की मौत, हालात बिगड़े!

International

oi-Artesh Kumar

तेहरान/काबुल, 1 अगस्त: तालिबान और ईरान की सेना के बीच (iran and taliban conflict in border again ) अफगानिस्तान की सीमा पर जबरदस्त गोलीबारी हुई है। इस दौरान ईरानी सेना ने अफगानिस्तान के तालिबान सेना के खिलाफ तोपों का इस्तेमाल किया। जानकारी के मुताबिक, इस हमले में एक तालिबानी सैनिक के मारे जाने की खबर है। वहीं,एक सैनिक के घायल बताया जा रहा है। यह खूनी झड़प अफगानिस्‍तान के निमरोज प्रांत के कोंग जिले में हुई है।

English summary

A border fight between the forces of Iran and Afghanistan’s Taliban has left one dead, according to a local Afghan official. Mawlawi Mohammad Ebrahim Hewad, the Islamic Emirate’s border commander in the province of Nimroz, was quoted by Afghanistan’s TOLOnews as saying that one Taliban soldier has died and another has been wounded on Sunday.