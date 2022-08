INS विक्रांत: भारत का पहला स्वदेशी युद्धपोत गरजने के लिए तैयार, चीन को चैलेंज, जानिए खासियत

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अगस्त 25: भारत का पहला स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत अब देश की सेवा के लिए तैयार है और 2 सितंबर वो ऐतिहासिक दिन होगा, जब भारत में ही निर्मित ये स्वदेशी युद्धपोत इंडियन नेवी में कमीशन हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी को देश की सेवा के लिए समर्पित करेंगे। पिछले महीने कोचीन शिपयार्ड ने समय से पहले ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर इसे इंडियन नेवी को सौंप दिया था। ऐसे में आईये जानते हैं, कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं और भारत में ही इसका निर्माण एक उपलब्धि क्यों हैं? और आईएनएस विक्रांत के इंडियन नेवी में आ जाने से भारतीय नौसेना की शक्ति में ऐतिहसिक इजाफा क्यों हो जाएगा?

English summary

India's first indigenous aircraft carrier INS Vikrant is all set to join the Indian Navy. Know what are the features of this warship?