इंडोनेशिया में कोरोना से भयानक हालात तो ब्राजील में थम नहीं रहा मौतों का सिलसिला, त्राहिमाम करते लोग

जकार्ता/ब्रासीलिया, जुलाई 23: दुनिया में कोरोना वायरस के मामले कुछ हद तक कम जरुर हुए हैं, लेकिन इस वक्त इंडोनेशिया और ब्राजील में ये जानलेवा वायरस लोगों की जिंदगी पर मौत बनकर कहर बरपा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले हफ्ते इंडोनेशिया में विश्व के सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं, जबकि लोगों की मौत का सिलसिला भी काफी तेजी से जारी है। वहीं, ब्राजील की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है और मरने वालों के आंकड़े में तेजी से इजाफा हो रहा है।

