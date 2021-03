शारजाह से लखनऊ आ रही इंडिगो फ्लाइट की मेडिकल इमरजेंसी के चलते कराची में लैंडिंग, फिर भी नहीं बची यात्री की जान

International

oi-Kapil Tiwari

कराची: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शारजाह से लखनऊ जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट को मेडिकल इमरजेंसी के चलते पाकिस्तान के कराची में लैंड करा दिया गया। दरअसल, इस फ्लाइट में सवार एक यात्री की तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई। आनन-फानन में फ्लाइट को कराची लैंड कराया गया, लेकिन इलाज के वक्त उस यात्री की मौत हो गई।

यात्री को आया था कार्डिएक अरेस्ट

इंडिगो एयरलाइन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, मंगलवार सुबह शारजाह से लखनऊ आ रही फ्लाइट संख्या 6E1412 में सवार एक यात्री को कार्डिएक अरेस्ट हुआ। यात्री की तबियत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। इसके बाद फ्लाइट को जब तक कराची में लैंड कराया गया तब तक उस शख्स की मौत हो गई थी।

IndiGo flight 6E 1412 from Sharjah to Lucknow was diverted to Karachi due to a medical emergency. Unfortunately, the passenger could not be revived and was declared dead on arrival by the airport medical team: IndiGo