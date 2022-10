ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र पर नस्लीय हमला, सिडनी में आगरा के छात्र को 11 बार मारा गया चाकू

International

oi-Abhijat Shekhar

Indian student Attacked in Sydeny: ऑस्ट्रेलिया में आगरा के रहने वाले एक भारतीय छात्र पर जानलेवा हमला किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय छात्र को 11 बार चाकू मारा गया है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिडनी में साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे एक भारतीय छात्र को एक अज्ञात हमलावर ने कथित तौर पर 11 बार चाकू मारा है।

भारतीय छात्र पर ऑस्ट्रेलिया में हमला

रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना अक्टूबर के पहले हफ्ते में हुई है और पीड़ित परिवार ने सोशल मीडिया पर सरकार से मदद की मांग करते हुए दावा किया है, कि छात्र की हालत नाजुक है। पीड़ित परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विदेश मंत्री एस जयशंकर को टैग करते हुए मामले में दखल देने की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार के मुताबिक, छात्र का नाम शुभम गर्ग है और शुभम की बहन काव्या गर्ग ने शुभम की देखभाल करने के लिए सिडनी जाने के लिए परिवार के सदस्यों के लिए आपातकालीन वीजा की मांग की है। काव्या गर्ग ने गुरुवार को ट्वीट किया है, कि "मेरे भाई के कई ऑपरेशन चल रहे हैं और डॉक्टर ने कहा कि शरीर में संक्रमण फैल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में तत्काल मदद की गुहार लगा रही हूं।"

This Indian student in Sydney should be given all help including travel visa to family. Not sure if ⁦@DrSJaishankar⁩ (in Syd recently) was made aware of the incident. ⁦@VohraManpreet⁩ ⁦@AusHCIndia⁩ ⁦@SBSHindi⁩ ⁦@SBSPunjabi⁩ https://t.co/BBmEkx7ctL