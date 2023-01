पूर्वी अफ्रीकी देश सेशेल्स में तोड़ी गई महात्मा गांधी- नेल्सन मंडेला की मूर्ति, भारतीय मिशन ने की कड़ी निंदा

इससे पहले भी दुनिया के कई हिस्सों में बापू की प्रतिमा को तोड़े जाने की अन्य घटनाएं भी हुई हैं। पिछले साल अगस्त में, न्यूयॉर्क शहर में 6 लोगों ने महात्मा गांधी की एक मूर्ति को नष्ट कर दिया गया था।

Mahatma Gandhi Statues Vandalism In Seychelles: पूर्वी अफ्रीका में स्थित 115 द्वीप समूहों वाले राष्ट्र सेशेल्स में महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेली की मूर्तियों के तोड़े जाने को लेकर भारत ने गहरी आपत्ति जताई है और भारतीय मिशन ने मुर्तियों के तोड़े जाने की कड़ी निंदा की है।

राजधानी विक्टोरिया की है घटना

रिपोर्ट के मुताबिक, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया के पीस पार्क में स्थिति महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की मूर्तियों को तोड़ दिया गया है, जिसकी भारतीय मिशन ने कड़ी निंदा की है। भारतीय मिशन ने 6 जनवरी को एक बयान में कहा कि, "भारतीय उच्चायोग विक्टोरिया के पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की मूर्तियों की बर्बरता से तोड़े जाने की घटना की निंदा करता है।" भारतीय मिशन के मुताबिक, जून 2022 में राजधानी विक्टोरिया स्थित पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। महत्मा गांधी की मूर्ति को सेशेल्स के संस्थापक राष्ट्रपति सर जेम्स माचम और दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले रंगभेद विरोधी क्रांतिकारी और राजनेता नेल्सन मंडेला के बगल में रखा गया था।

High Commission condemns the mindless act of vandalism of the statues of Mahatma Gandhi & Nelson Mandela located at the Peace Park in Victoria. High Commission thanks the Seychelles authorities for their action in the matter: High Commission of India in Victoria, Seychelles pic.twitter.com/7brsstmd2c