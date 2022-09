यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों के लिए 'गुड न्यूज', अब दूसरे देशों में पूरी कर सकेंगे अपनी पढ़ाई

International

oi-Artesh Kumar

नई दिल्ली/कीव, 7 सितंबर : युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों (Indian medical students) को अब दुनिया के किसी भी देश के यूनिवर्सिटी से अपनी एमबीबीएस (MBBS) की पढ़ाई पूरी करने की अनुमति मिल गई है। खबर के मुताबिक,राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने छात्रों के विशेष परिस्थितियों का ख्याल करते हुए, इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। एनएमसी ने यूक्रेन की तरफ से पेश किए गए एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम को मान्यता देने के लिए सहमति दे दी है लेकिन इन मेडिकल छात्रों को यूक्रेन की मूल विश्वविद्यालय से ही डिग्री प्रदान की जाएगी।

English summary

Indian medical students who had returned from war-torn Ukraine will now be able to relocate to universities in other countries and complete their studies. Considering the special circumstances, the National Medical Commission (NMC) has agreed to recognise the academic mobility programme offered by Ukraine to allow such students to complete their education as the degree will be awarded by the parent Ukrainian university only.