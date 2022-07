गैर-जरूरी सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार, विदेशी मुद्रा भंडार बचाने की कोशिश

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 20: डॉलर के मुकाबले रुपये को गिरने से रोकने के लिए और विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार आ रही गिरावट को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार गैर-जरूरी सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगा सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपये की गिरावट को रोकने के लिए साथ मिलकर कदम उठा रही है, जिसके तहत गैर-जरूरी सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

English summary

To protect the rupee from falling and to secure foreign exchange reserves, the Indian government is considering banning the import of non-essential goods.