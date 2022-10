India’s IT vs Pakistan’s IT: भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को कैसे दिखाया आइना?

International

नई दिल्ली, अक्टूबर 02: आईटी सेक्टर में भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है और भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इसी बात को लेकर पाकिस्तान के मजे लिए हैं। अपनी आक्रामक विदेश नीति के लिए प्रसिद्ध भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि,'आज जिस तरह से भारत इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में विशेषज्ञ है, ठीक उसी तरह से हमारा पड़ोसी देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में विशेषज्ञ है।' इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि, अगर आज आतंकवाद का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा रहा है, तो फिर ये कल आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा।'

English summary

The Indian Foreign Minister has made fun of Pakistan regarding the IT sector. Know why the world considers the iron of the Indian IT sector?