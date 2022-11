कनाडा सस्ते श्रम के लिए भारतीयों का कर रहा शोषण! परेशान छात्रों ने सुनाई आपबीती, काम खत्म..फिर देखते भी नहीं!

International

oi-Artesh Kumar

भारत, फिलीपिंस और अन्य देशों से आए हजारों छात्र कनाडा (canada) में अपनी बेहतर जिंदगी का ख्वाब लेकर आते हैं। वे यहां लाखों रुपये खर्च करके पढ़ाई करते हैं और अपने आने वाले भविष्य के निर्माण में जुट जाते हैं। हालांकि,कनाडा सरकार भारत जैसे देशों से आने वाले छात्रों का कैसे इस्तेमाल करती है यह बेहद चौंकाने वाला है। पिछले साल, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने लगभग 50 हजार विदेशी छात्रों को रोजगार तलाशने के लिए स्नातक होने के बाद 18 महीने तक देश में रहने की अनुमति दी थी। यह वह वक्त था जब कोरोना महामारी से धीरे-धीरे उबरने के बाद अर्थव्यवस्था सुधरने की राह पर थी और कंपनियों में कामगारों को रखने की ज्यादा जरुरत थी।

English summary

Last year, Prime Minister Justin Trudeau's government allowed about 50,000 foreign students to stay for 18 months after graduation to seek employment, during a time when the economy was reopening from Covid shutdowns and companies needed to hire.