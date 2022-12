इंडियन एयर फोर्स बनाम PLA, भारत-चीन में अगर आज जंग हुई, तो किसकी वायुसेना पड़ेगी भारी?

भारत और चीन, दोनों ही देशों ने अपनी रक्षा बजट में बेतहाशा वृद्धि की है, लेकिन चीन की वायुसेना की क्षमता भारत के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन, इसके बाद भी इंडियन एयरफोर्स से उलझने की क्षमता चीन के पास नहीं है।

Indian Air Force VS Chinese Air Force: भारत और चीन, दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं, लेकिन दोनों ही हमेशा से जंग के मुहाने पर खड़े रहते हैं। खासकर पिछले कुछ सालों में कई बार जंग की नौबत आ चुकी है और एक बार फिर से दोनों ही देश आमने-सामने हैं। 1962 में दोनों ही देशों के बीच जंग हो चुकी है और गलवान घाटी में हिंसक झड़प और अब तवांग में टकराव... दोनों देश एक बार फिर से तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि, 1962 के युद्ध में वायु शक्ति की कोई खास भूमिका नहीं थी, लेकिन आज, दोनों पक्षों के पास आधुनिक और सक्षम वायु सेनाएं हैं, और वे एक हवाई युद्ध में आमने-सामने आ सकते हैं। लिहाजा, ये जानना जरूरी है, कि आखिर भारत और चीन के बीच किसकी वायुसेना कितनी शक्तिशाली है और जंग में किसे बढ़त मिल सकती है?

India Vs China Air Force: Who is more powerful in the Air Force of India and China and if there is a war today, who will win?