Russian Oil Price Cap: तेल के प्रस्तावित मूल्य पर मचा बवाल! भारत को तेल के 'खेल' में ऐसे मिलेगा बंपर फायदा

oi-Artesh Kumar

अमेरिकी (US) की वित्त मंत्री जेनेट येलेन (Janet Yellen) ने यूक्रेन जंग के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रूस वैश्विक मार्केट में रहकर तेल की आपूर्ति जारी रख सकता है। हालांकि, उन्होंने इसके लिए मास्को के समक्ष बड़ी शर्त रख दी है। वहीं, जेनेट येलेन का मानना है कि भारत को तेल पर प्रस्तावित मूल्य सीमा से लाभ होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है।

India will "benefit" from the proposed price cap on oil, Treasury Secretary Janet Yellen has said, arguing that the United States does not want Russia to "profit unduly" from the war by enjoying prices that are essentially very high due to its Ukrainian invasion.