मुस्लिम देशों के संगठन का वार तो मोदी सरकार का करारा प्रहार, OIC को जारी की सख्त चेतावनी

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 09: कश्मीर मुद्दे पर इस्लाम और इस्लामिक सहयोग संगठन के जरिए घेरने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान को लेकर भारत ने बेहद सख्त रूख अपनाया है। भारत ने सीधे तौर पर इस्लामिक संगठन को चेतावनी दी है कि वो पाकिस्तान के स्वार्थ के चक्कर में भारत के खिलाफ ना जाएं। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन को दो टूक कहा है कि पाकिस्तान इस्लाम का ज्ञान देकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और संगठन को भारत के खिलाफ बयान देने से बचना चाहिए। दरअसल, इस्लामिक संगठन ने 5 जुलाई को कश्मीर में एक संगठन भेजने की बात की थी, जिसको लेकर भारत ने बेहद सख्त रूख अपनाते हुए ओआईसी को चेतावनी जारी की है।

English summary

India has issued a warning to the OIC, an organization of Muslim countries, saying that it should not allow Pakistan to use its platform to spread propaganda against India.