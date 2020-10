फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का भारत ने किया समर्थन, व्यक्तिगत हमलों की कड़ी शब्दों में की निंदा, जानें पूरा विवाद

International

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली: भारत ने इस्लामी चरमपंथ पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के कड़े रुख के बाद उन पर हुए व्यक्तिगत हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को समर्थन देते हुए पर्सनल अटैक को अंतरराष्ट्रीय विमर्श के सबसे बुनियादी मानकों का उल्लंघन करार दिया है। इस बात की जानाकारी फ्रांस के राजदूत ने भी ट्वीट कर दी है। समर्थन पर फ्रांस ने आभार जताते हुए कहा है कि भारत और फ्रांस दोनों देशों ने मिलकर हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं।

आतंकवाद किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता: MEA

विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में जारी एक बयान में कहा है, हम उस क्रूर आतंकवादी हमले की भी निंदा करते हैं, जिसमें फ्रांसीसी शिक्षक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और जिसने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया। हम उनके परिवार और फ्रांस के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। किसी भी कारण से या किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं है।

इमैनुएल मैक्रों पर हुए व्यक्तिगत हमलों की निंदा करते है: MEA

मंत्रालय ने कहा,आतंकवाद को किसी भी वजह से और किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा, हम राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पर अस्वीकार्य भाषा में किए गए व्यक्तिगत हमलों की खुलकर विरोध करते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय विमर्श के सबसे बुनियादी मानकों का उल्लंघन है।

भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लिनेन ने ट्वीट कर भारत का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत और फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ जंग में एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं।

Thank you @MEAIndia. France and India can always count on each other in the fight against terrorism.https://t.co/oXZ0XpKNSZ pic.twitter.com/iGylUYxUB6