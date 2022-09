भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा, यूक्रेन संघर्ष से सिर्फ यूरोप नहीं विकासशील देश भी परेशान

International

oi-Artesh Kumar

संयुक्त राष्ट्र, 8 सितंबर : रूस और यूक्रेन के बीच पिछले छह महीनों से अधिक समय से युद्ध चल रहा है। इसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कसम खाई है कि, यूक्रेन पर तब तक रूसी कार्रवाई जारी रहेगा जब तक मास्को अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेता। यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप के कई देश ऊर्जा और खाद्य संकट जैसी भीषण समस्याओं से जूझ रहा है। वहीं भारत (India on ukraine) का कहना है कि,यू्क्रेन संघर्ष का प्रभाव केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं है,कई विकासशील देश भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

English summary

India highlighted that the impact of the Ukraine conflict is not just limited to Europe, adding that it has exacerbated concerns over food, fertilizer and fuel security, especially in the developing countries. Assuring the Security Council, India's Permanent Representative at United Nations Ruchira Kamboj said that New Delhi will continue to work with the International Community to mitigate economic hardships resulting from the Ukraine conflict.