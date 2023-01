भारत में कम नहीं हुआ करप्शन, जानिए मोदी सरकार के कार्यकाल में कैसा रहा हाल? पाकिस्तान भी नहीं बदला

भारत की मोदी सरकार ने करप्शन को खत्म करने के लिए कई बड़े वादे किए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर सरकार के हाथों में ज्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी है।

oi-Abhijat Shekhar Azad

Corruption Perceptions Index: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी ने करप्शन मिटाने को लेकर काफी वादे किए थे, लेकिन साल 2022 में भारत करप्शन को खत्म करने में कोई तरक्की नहीं कर पाया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्श ने पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार को लेकर जो रिपोर्ट पेश किया है, उससे पता चलता है, कि भारत में करप्शन वैसा ही बरकरार है। हालांकि, मोदी सरकार के आने के बाद भारत को करप्शन इंडेक्श (सीपीआई) नें 2 प्वाइंट्स की बढ़त जरूर मिली है, लेकिन ये बढ़त इतना मामूली है, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

There has been no change in India's ranking in the Corruption Perception Index and India has gained only 2 points since the Modi government came to power in 2014.