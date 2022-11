अमेरिका ने भारतीयों के लिए वीजा स्लॉट शुरू किया, कहा, नंबर-1 दोस्त सबसे खास

International

अगर आप अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अभी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। खबर के मुताबिक नवंबर के मध्य में वीजा स्लॉट खोले जा रहे हैं। दिल्ली में अमेरिकी दूताास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2023 की गर्मियों तक, भारतीयों के वीजा से संबंधित कई काम होंगे। दूतावास के अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने एच एंड एल वर्कर वीजा के आवेदकों के लिए एक लाख स्लॉट खोले हैं।

वीजा स्लॉट के लिए अमेरिका भारत को नंबर एक की प्राथिमिकता में रखा है। दूतावास के अधिकारी ने कहा कि, हम उम्मीद करते हैं कि भारत अगले साल की गर्मियों तक अमेरिकी वीजा प्राप्त करने में चीन से आगे निकल जाएगा। मेक्सिको के बाद, भारत को यूएस वीजा जारी करने में दूसरे नंबर पर आने की उम्मीद है।

बता दें कि, इन दिनों भारतीयों के लिए US Visa का वेटिंग पीरियड 800 दिन से भी ज्यादा है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर ऐलान किया था कि USA जाने वालों को उनके प्लान किए गए ट्रैवल डेट पर भेज पाना मुश्किल होगा। आपको अपनी अमेरिका की यात्रा स्थगित करनी पड़ सकती है चाहे आपके ट्रैवल का कारण कुछ भी हो और कितना भी संवेदनशील क्यों न हो।

बता दें कि, कोविड महामारी के कारण मार्च 2020 से ही Embassy कम स्टाफ और कई तरह की पाबंदियों के बीच काम कर रही है। हालांकि, स्टूडेंट, कामगारों से लेकर विजिटर तक सभी कैटगरी में वीजा की डिमांड काफी ज्यादा है। ऐसे में वीजा अप्वाइंटमेंट के लिए वेटिंग पीरियड काफी बढ़ गया था। अब वीजा स्लॉट के लिए अमेरिका भारत को नंबर एक की प्राथिमिकता में रखा है। इसलिए भारतीयों के लिए वीजा संबंधित मामलों को सुलझाना आसान होगा और वे सही समय पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका जाने में सक्षम होंगे।

